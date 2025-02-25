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Политика ,  
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СК возбудил уголовное дело после взрыва у консульства России в Марселе

Генеральное консульство России&nbsp;в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство страны во французском городе Марселе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело завели по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Санкция предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

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Политика
Фото:Reuters

Накануне злоумышленники бросили в сад диппредставительства три бутылки с взрывчаткой, две из которых взорвались, уточнили в СК. Взрыв прозвучал в 8-м округе Марселя около 8:00 по местному времени (10:00 мск). Из людей никто не пострадал, разрушений также нет. Персонал генконсульства не мог покинуть здание до момента разминирования устройства.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта.

Прокуратура Марселя начала свое расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».

Позже в Марселе во время демонстрации в поддержку Украины задержали двоих мужчин в связи со взрывом на территории российского генконсульства. По данным RMC, задержанным 48 и 59 лет. Одного из них подозревают в причастности к взрыву, но под стражу взяли обоих. BFM уточняет, что эти люди были замечены у здания консульства, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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