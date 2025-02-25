В ВТБ оценили экономический эффект от завершения конфликта на Украине

В ВТБ спрогнозировали, как завершение конфликта на Украине скажется на экономике

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Сейчас урегулирование конфликта на Украине находится на раннем этапе, и, несмотря на первые позитивные контакты, нельзя делать никаких далеко идущих выводов, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Как он заявил журналистам, ВТБ отслеживает четыре области, которые могут быть подвержены изменениям вслед за геополитическими контактами по Украине. В их числе:

рынок ценных бумаг;

валютный рынок;

международные расчеты;

работа с заблокированными активами.

«Первые контакты, мы видим, что серьезно уже повлияли на рынок ценных бумаг в 2025 году и в динамике курсов валют», — сказал он.

В качестве пятой сферы Пьянов назвал переход к более мягкой денежно-кредитной политике, то есть снижение ключевой ставки, «но это не является базовым сценарием».

По мнению первого зампреда ВТБ, быстрого урегулирования конфликта на Украине не будет. «Я очень хочу ошибиться, но по крайней мере наши бизнес-планы в базовой версии мы это не закладываем. Посмотрим. Быть может, я недооцениваю динамичность развития современного мира и готовность двух стран контактировать», — добавил он.

По словам Пьянова, динамика урегулирования конфликта с США и Европейским союзом будет разная, так как существенная часть российских активов заблокирована именно в ЕС.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Там заморожен €191 млрд, писала The Financial Times. Министр финансов России Антон Силуанов оценивал объем заблокированных средств примерно в $300 млрд. Западные страны и Киев неоднократно призывали к использованию этих активов для восстановления Украины. В ЕС был утвержден механизм финансирования помощи Киеву доходами от замороженных средств России.

Он также добавил, что ВТБ «пока не чувствует, как ветер перемен повлиял на бизнес наших дочерних банков в дружественных странах».

18 февраля впервые с начала военной операции на Украине состоялись переговоры высокопоставленных представителей России и США. По их итогам главы МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вскоре заявил, что конфликт России и Украины можно завершить в течение нескольких недель, если действовать с умом.

По итогам переговоров в Эр-Рияде Рубио также заявил, что Западу придется снять санкции с Москвы после окончания конфликта на Украине. В ЕС, в свою очередь, отказались отменять ограничения, если такое решение примут США. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 20 февраля в ходе брифинга отметила, что ЦБ не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России и продолжает обсуждать с кабмином механизмы возврата замороженных за рубежом активов.