Макрон заявил, что 30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности

Участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы примерно 30 европейских стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.

«Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — сказал он.

Макрон добавил, что эти государства ожидают от Соединенных Штатов «сигнал солидарности» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.

До этого президент Франции дважды собирал европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, — 17 и 19 февраля. Это произошло после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой прозвучали критические заявления представителей нового руководства США. В частности, спецпосланник американского президента Кит Келлог высказал предположение, что ЕС не будет физически представлен во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Макрон 24 февраля приехал в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом об Украине, позднее в США прилетит британский премьер Кир Стармер.