 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон заявил, что 30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности

Участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы примерно 30 европейских стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.

«Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — сказал он.

Макрон добавил, что эти государства ожидают от Соединенных Штатов «сигнал солидарности» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.

Макрон выразил надежду, что бои на Украине закончатся в течение недель
Политика

До этого президент Франции дважды собирал европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, — 17 и 19 февраля. Это произошло после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой прозвучали критические заявления представителей нового руководства США. В частности, спецпосланник американского президента Кит Келлог высказал предположение, что ЕС не будет физически представлен во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Макрон 24 февраля приехал в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом об Украине, позднее в США прилетит британский премьер Кир Стармер.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп Украина Гарантии
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон выразил надежду, что бои на Украине закончатся в течение недель
Политика
Макрон заявил о «веской причине» у Трампа возобновить диалог с Путиным
Политика
Макрон назвал невозможной конфискацию российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Власти сообщили о работе ПВО в Киевской областиПолитика, 06:43
Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»Политика, 06:41
Пять человек обвинили в попытке теракта в воинской части в ПодмосковьеОбщество, 06:31
Захарова указала на смену позиции Парижа и Лондона по резолюциям ООНПолитика, 06:06
Бизнес попросил мягче наказывать IT-руководителей за нарушение законаТехнологии и медиа, 06:00
В ЦСКА ответили на заявление о возможном возвращении россиян в ЕвролигуСпорт, 05:59
Макрон заявил, что 30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасностиПолитика, 05:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минфине назвали, что нужно для возвращения западных компаний в РоссиюБизнес, 05:38
Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции, разжигающей конфликтПолитика, 05:14
В Британии возвращение России в G7 назвали «предметом обсуждения»Политика, 04:58
Суд в Москве не стал рассматривать дело сдавшегося в плен ВСУ солдатаПолитика, 04:44
Москвичам посоветовали не ждать бурной ранней весныОбщество, 04:24
CNN узнал, что США «противятся» включать гарантии в сделку с УкраинойПолитика, 04:06
Макрон выразил надежду, что бои на Украине закончатся в течение недельПолитика, 03:56