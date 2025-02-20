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Военная операция на Украине ,  
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Советник Трампа заявил о грядущих визитах по Украине Макрона и Стармера

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Военная операция на Украине

На следующей неделе в Вашингтон прибудут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер для обсуждения урегулирования украинского конфликта, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Президент [США Дональд] Трамп также разговаривал с Макроном на этой неделе. У нас скоро состоится визит премьер-министра Великобритании Стармера», — сказал он.

Уолтц также подчеркнул, что США «взаимодействуют со всеми сторонами» конфликта, и «следующим шагом будет выдвижение технических групп, которые начнут обсуждать детали» мирного урегулирования.

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Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций, они длились четыре с половиной часа. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги встречи.

Один из участников американской делегации, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявил, что Москва и Вашингтон во время встречи положили начало на пути к решению украинского кризиса.

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