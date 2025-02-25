Макрон выразил надежду, что бои на Украине закончатся в течение недель
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение нескольких недель, такую надежду выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.
«Я надеюсь на это», — ответил Макрон на вопрос телеведущего, разделяет ли Макрон уверенность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что военные действия на Украине могут завершиться за несколько недель.
Французский президент отметил, что приход республиканца к власти стал переломным моментом. По мнению Макрона, «быть сильным и обладать потенциалом сдерживания — это единственный способ быть уверенным, что к вам будут относиться с уважением».
Макрон также поддержал позицию американского лидера о переговорах с Россией по вопросу Украины, и призвал США поддержать размещение европейских войск в качестве гарантии безопасности для Киева.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется завершить конфликт с Россией в этом году. Скорейшее урегулирование конфликта на Украине также было одним из предвыборных обещаний Трампа.
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