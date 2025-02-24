Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом по Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом в Вашингтоне, он намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом перспективы прекращения военной операции на Украине, сообщает Reuters.

Агентство отметило, что у стран есть разногласия по поводу способов урегулирования конфликта.

Макрон также вместе с Трампом будет присутствовать на телефонных переговорах лидеров G7. Президентам предстоит также совместная пресс-конференция. Макрон стал первым европейским лидером, который посетил Трампа после инаугурации, которая состоялась 20 января.

На видео, опубликованном ANI News, видно, что Трамп не встретил французского коллегу на пороге Белого дома.

Ранее Politico со ссылкой на помощников Макрона и дипломатов ЕС рассказала, что Макрон привезет в Вашингтон «некоторые предложения» для переговоров с Трампом. Эти предложения Макрон обсуждал с другими европейскими лидерами, включая Великобританию. Трамп в интервью Fox News обвинил французского коллегу в том, что тот «ничего не дает» Украине и не пытается положить конец конфликту. Французские дипломаты рассчитывают, что Макрону удастся убедить Трампа в том, что торговля с Европой и ее защита в интересах США. «Президент [Макрон] — один из редких лидеров, у которых есть реальный опыт [общения с Трампом] и которые тесно сотрудничали с Трампом во время его первого срока», — сказал помощник Макрона. Сам Макрон заявил на прошлой неделе, что намерен донести до коллеги: с Россией «нельзя быть слабым».

Как пишет Politico, предложения Макрона для американского президента включают размещение европейских миротворческих войск на Украине после достижения соглашения о прекращении огня. По словам дипломата ЕС, союзники Киева хотят показать, что им есть что предложить: речь идет об отправке около 30 тыс. военнослужащих, «при этом Великобритания и Франция возьмут на себя ведущую роль».