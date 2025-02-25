Москвичам посоветовали не ждать бурной ранней весны

Синоптики ожидают постепенное потепление в первые дни марта в столичном регионе, но бурного проявления весны не предвидится. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вероятность того, что будет постепенное повышение температуры в первую пятидневку марта, большая, но повышение очень-очень постепенное.<...> Нельзя сказать, что такое уж бурное проявление весны в первых числах марта», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с первого марта ночная температура будет в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов, а дневная температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов. Такая температура будет выше нормы примерно на 1-1,5 градуса, уточнил Вильфанд.

До этого в феврале раннюю весну пообещал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он заявил, что метеорологическая весна в Москве наступит на две-три недели раньше срока и потепление начнется уже в начале марта.

В понедельник, 24 февраля, Вильфанд спрогнозировал небольшое похолодание в Москве. По его словам, температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатических характеристик, с четверга, 27 февраля, показатель достигнет нормы.