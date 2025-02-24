Синоптик спрогнозировал небольшое похолодание в Москве на этой неделе

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Незначительное похолодание прогнозируется в Москве на этой неделе: температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатических характеристик, однако с четверга, 27 февраля, показатель достигнет нормы. Об этом сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура первой половины недели в Москве будет ниже нормы на 3-4 градуса, начиная с четверга антициклон постепенно смещается к юго-востоку и начинается повышение», — рассказал синоптик.

С понедельника по среду (24–26 февраля) ночью температура опустится до минус 10–15 градусов, днем в диапазоне минус 1–3 градуса. В четверг ночные значения составят минус 6–11 градусов, днем — около 0. В первые дни марта — в пятницу, субботу и воскресенье — ночью температура составит минус 2–7, днем температура составит от минус 2 до плюс 2 градусов.

Осадки не ожидаются.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал раннее наступление метеорологической весны в Москве. По словам синоптика, температура стабильно выше нуля устанавливается в столице 21 марта. Однако в этом году потепление начнется уже в начале месяца. По прогнозу метеоролога, снегопад в Москве будет недолгим. Высота снежного покрова в городе до конца февраля не превысит 5 см.