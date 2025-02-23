Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России

Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России
Зима еще не закончилась и в марте остается возможным понижение температуры до минус 10-13 градусов. Об этом заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой. Температуры до минус 10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — отметил синоптик.
Вильфанд добавил, что снег в европейской части России может сойти раньше обычного времени.
Днем ранее синоптик предупреждал, что в начале марта в европейской части России ожидается небольшое потепление, а температура будет на 1-2 градуса выше нормы. По его словам, в течение недели температура в регионе поднимется на 6-7 градусов.
«С пятницы по воскресенье ночные температуры будут колебаться от минус 1 до минус 5, днем температура приблизится к 0. В последние дни февраля и в первые два дня марта температура окажется на 1-2 градуса выше нормы», — отметил Вильфанд.
В Москве на минувшей неделе наблюдалось необычное явление — снег не таял, а сразу испарялся, минуя жидкую фазу. Синоптик объяснил это процессом сублимации, когда солнечные лучи, попадая на снег, вызывают его мгновенное испарение.
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