Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России

Зима еще не закончилась и в марте остается возможным понижение температуры до минус 10-13 градусов. Об этом заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой. Температуры до минус 10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что снег в европейской части России может сойти раньше обычного времени.

Днем ранее синоптик предупреждал, что в начале марта в европейской части России ожидается небольшое потепление, а температура будет на 1-2 градуса выше нормы. По его словам, в течение недели температура в регионе поднимется на 6-7 градусов.

«С пятницы по воскресенье ночные температуры будут колебаться от минус 1 до минус 5, днем температура приблизится к 0. В последние дни февраля и в первые два дня марта температура окажется на 1-2 градуса выше нормы», — отметил Вильфанд.

В Москве на минувшей неделе наблюдалось необычное явление — снег не таял, а сразу испарялся, минуя жидкую фазу. Синоптик объяснил это процессом сублимации, когда солнечные лучи, попадая на снег, вызывают его мгновенное испарение.