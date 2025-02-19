Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны
Метеорологическая весна в Москве наступит на две-три недели раньше срока, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, температура стабильно выше нуля устанавливается в столице 21 марта. Однако в этом году потепление начнется уже в начале месяца.
«Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы. <...> Хотя от весенних возвратов холодов, которые я вижу в апреле, никто не застрахован», — сообщил Тишковец.
Снегопад в Москве будет недолгим, уверен специалист. До конца февраля высота снежного покрова в городе не превысит 5 см.
В дневные часы температуры будет подниматься до 2°C, ночью столбики термометров не опустятся ниже восьми градусов мороза.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова прогнозировала, что к концу недели в Москву может прийти оттепель.
По словам синоптика, в первой половине недели в столице ожидается небольшой снег, после чего осадков практически не будет. В столице установится антициклональная погода, отметила Макарова.Специалист подчеркнула, что оттепелью считается температура выше минус 1 градуса.
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