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Католики молятся о здоровье папы римского. Фотогалерея

Католики вышли с молитвами о здоровье папы римского
Накануне в Ватикане сообщили о критическом состоянии папы римского, который с середины февраля остается в больнице. Как католики молятся о здоровье понтифика — в фотогалерее РБК

Собор Святого Петра, Ватикан
Собор Святого Петра, Ватикан
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан на мессе&nbsp;в соборе Святого Патрика, Нью-Йорк
Базилика&nbsp;Святой Гваделупы, Мехико
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
Человек возле статуи покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
Монахини молятся возле больницы Джемелли, Рим
Люди молятся перед статуей покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
Церковь Нуэстра Сеньора дель Сокорро, Ронда, Испания
Кафедральный собор,&nbsp;Буэнос-Айрес
Изображение Папы Франциска&nbsp;на обелиске,&nbsp;Буэнос-Айрес
Церковь Сан-Доменико, Болонья
Манила
Собор Святого Петра, Ватикан
Собор Святого Петра, Ватикан
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан на мессе&nbsp;в соборе Святого Патрика, Нью-Йорк
Базилика&nbsp;Святой Гваделупы, Мехико
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
Человек возле статуи покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
Монахини молятся возле больницы Джемелли, Рим
Люди молятся перед статуей покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
Церковь Нуэстра Сеньора дель Сокорро, Ронда, Испания
Кафедральный собор,&nbsp;Буэнос-Айрес
Изображение Папы Франциска&nbsp;на обелиске,&nbsp;Буэнос-Айрес
Церковь Сан-Доменико, Болонья
Манила
Собор Святого Петра, Ватикан
(Фото: Ciro De Luca / Reuters)
Собор Святого Петра, Ватикан
(Фото: Ciro De Luca / Reuters)
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
(Фото: Eduardo Munoz / Reuters)
Собор Святого Патрика, Нью-Йорк
(Фото: Eduardo Munoz / Reuters)
Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан на мессе в соборе Святого Патрика, Нью-Йорк
(Фото: Eduardo Munoz / Reuters)
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
(Фото: Luis Cortes / Reuters)
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
(Фото: Luis Cortes / Reuters)
Базилика Святой Гваделупы, Мехико
(Фото: Luis Cortes / Reuters)
Человек возле статуи покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
(Фото: Vincenzo Livieri / Reuters)
Монахини молятся возле больницы Джемелли, Рим
(Фото: Vincenzo Livieri / Reuters)
Люди молятся перед статуей покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим
(Фото: Ciro De Luca / Reuters)
Церковь Нуэстра Сеньора дель Сокорро, Ронда, Испания
(Фото: Jon Nazca / Reuters)
Кафедральный собор, Буэнос-Айрес
(Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters)
Изображение Папы Франциска на обелиске, Буэнос-Айрес
(Фото: Martin Cossarini / Reuters)
Церковь Сан-Доменико, Болонья
(Фото: Michele Lapini / Reuters)
Манила
(Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

Папу римского Франциска 14 февраля госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Вскоре в Ватикане сообщили, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

22 февраля состояние Франциска ухудшилось, ему сделали переливание крови. В настоящее время 88-летний понтифик остается в клинике в критическом состоянии. Кардинал Джанфранко Равази допустил, что Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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