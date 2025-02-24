Католики молятся о здоровье папы римского. Фотогалерея
Папу римского Франциска 14 февраля госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Вскоре в Ватикане сообщили, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
22 февраля состояние Франциска ухудшилось, ему сделали переливание крови. В настоящее время 88-летний понтифик остается в клинике в критическом состоянии. Кардинал Джанфранко Равази допустил, что Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.
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