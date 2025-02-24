Католики молятся о здоровье папы римского. Фотогалерея

Накануне в Ватикане сообщили о критическом состоянии папы римского, который с середины февраля остается в больнице. Как католики молятся о здоровье понтифика — в фотогалерее РБК

Собор Святого Петра, Ватикан (Фото: Ciro De Luca / Reuters) Собор Святого Петра, Ватикан (Фото: Ciro De Luca / Reuters) Собор Святого Патрика, Нью-Йорк (Фото: Eduardo Munoz / Reuters) Собор Святого Патрика, Нью-Йорк (Фото: Eduardo Munoz / Reuters) Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан на мессе в соборе Святого Патрика, Нью-Йорк (Фото: Eduardo Munoz / Reuters) Базилика Святой Гваделупы, Мехико (Фото: Luis Cortes / Reuters) Базилика Святой Гваделупы, Мехико (Фото: Luis Cortes / Reuters) Базилика Святой Гваделупы, Мехико (Фото: Luis Cortes / Reuters) Человек возле статуи покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим (Фото: Vincenzo Livieri / Reuters) Монахини молятся возле больницы Джемелли, Рим (Фото: Vincenzo Livieri / Reuters) Люди молятся перед статуей покойного Папы Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, Рим (Фото: Ciro De Luca / Reuters) Церковь Нуэстра Сеньора дель Сокорро, Ронда, Испания (Фото: Jon Nazca / Reuters) Кафедральный собор, Буэнос-Айрес (Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters) Изображение Папы Франциска на обелиске, Буэнос-Айрес (Фото: Martin Cossarini / Reuters) Церковь Сан-Доменико, Болонья (Фото: Michele Lapini / Reuters) Манила (Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

Папу римского Франциска 14 февраля госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Вскоре в Ватикане сообщили, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

22 февраля состояние Франциска ухудшилось, ему сделали переливание крови. В настоящее время 88-летний понтифик остается в клинике в критическом состоянии. Кардинал Джанфранко Равази допустил, что Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.