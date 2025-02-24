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В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Папа римский Франциск, находящийся в критическом состоянии и борющийся с двусторонней пневмонией, тем не менее хорошо провел минувшую ночь в больнице. Понтифик выспался, сейчас отдыхает, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Ночь прошла хорошо, понтифик спал. Он отдыхает», —рассказали в пресс-службе.

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88-летнего понтифика госпитализировали 14 февраля с инфекцией дыхательных путей в клинику Agostino Gemelli. Спустя четыре дня в пресс-службе Святого престола сообщили, что у настоятеля католической церкви диагностировали двустороннюю пневмонию.

Кроме того, у понтифика произошел астматический респираторный криз, а анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией». Также на фоне болезни развилась почечная недостаточность. Состояние папы римского оценивается как критическое.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023 года он перенес операцию по удалению грыжи. В январе 2025 года понтифик вновь подхватил бронхит.

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Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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