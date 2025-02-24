Мерц назвал неприемлемой для Киева сделку России и США «в обход других»
Заключение сделки по Украине между Россией и США в обход других стран неприемлемо для Европы и Киева, заявил на пресс-конференции лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Германии Фридрих Мерц. Запись пресс-конференции доступна в официальном аккаунте политика на YouTube.
«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — заявил Мерц журналистам в ходе пресс-конференции в Берлине (цитата по «РИА Новости»).
По результатам досрочных выборов в бундестаг Германии, прошедших 23 февраля, Мерц должен стать новым канцлером страны. Лидером на выборах стала возглавляемая им коалиция «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС), набравшая 28,6% голосов. Социал-демократическая партия (СДПГ) под руководством действующего канцлера Олафа Шольца заняла третье место с результатом 16,4%.
Мерц заявил, что сформирует новое правительство до Пасхи, в то время как Шольц признал результат своей партии «горьким поражением».
Президент США Дональд Трамп объяснил победу консерваторов в Германии политикой без здравого смысла. Он подчеркнул, что как в Германии, так и в США граждане устали от политики, которая, по его мнению, не отвечает их интересам.
В Кремле выразили надежду на «трезвый подход» нового канцлера Германии Фридриха Мерца, однако отметили, что реальная политика будет понятна по действиям победившей партии.
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