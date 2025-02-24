В Кремле прокомментировали победу партии Фридриха Мерца в Германии
В Кремле рассчитывают на «трезвый подход к реальности» со стороны нового канцлера Германии Фридриха Мерца, но, как будет на самом деле, станет понятно по работе победившей партии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов в ФРГ, его слова передает корреспондент РБК.
«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросом, представляющим взаимный интерес, взаимную выгоду. Но как будет на самом деле, посмотрим, когда победившая на выборах ХДС/ХСС заступит на вахту», — сказал Песков.
24 февраля в Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестаг. Первое место с 28,6% занял оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца. Второе с 20,8% — у ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ).
Третье место получила Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца (16,4%). Четвертое — ранее составлявшая правительственную коалицию «светофор» (по цветам объединений) с СДПГ партия «Зеленые» (11,6%). Пятое место — у «Левых» (8,8%).
Будущий канцлер Мерц заявил, что собирается сформировать правительство к Пасхе, то есть к 20 апреля.
Несмотря на первое место, ХДС/ХСС не получит самостоятельного большинства в бундестаге (для этого нужно иметь 316 голосов из 630). Наиболее вероятным членом будущей коалиции считается СДПГ.
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