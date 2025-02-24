Трамп объяснил итоги выборов в Германии политикой без здравого смысла
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой на выборах в бундестаг в Германии оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца, об этом Трамп написал в Truth Social.
«Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от лишенной здравого смысла политики, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет», — написал он.
По предварительным результатам голосования от избиркома (после подсчета голосов в 137 из 299 округов), «Союз» получает с 29,7%. Соответственно, Мерц должен стать следующим канцлером Германии.
На втором месте оказалась ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), у которой 21,5%. Так как остальные политические силы страны установили табу на сотрудничество с АдГ, ее представители вряд ли войдут в будущее правительство. Однако партия может стать второй по величине силой в бундестаге.
Хотя в АдГ заявили, что открыты к обсуждению формирования правительственной коалиции, Мерц отверг возможность сотрудничества.
Сформировать коалицию «Союз» может с Социал-демократической партии (СДПГ) — это партия нынешнего канцлера Олафа Шольца, предварительно получающая третье место с 15,6% голосов.
Шольц поздравил Мерца с победой. Он назвал результат СДПГ «горьким» и исключил, что будет выдвигаться кандидатом на какой-либо пост в правительстве, кроме канцлера. Свое повторное выдвижение в качестве руководителя кабинета министров он не посчитал ошибкой.
Две партии, ранее составлявшие правительственную коалицию- «светофор» (по цветам объединений) с СДПГ, — «Зеленые» и Свободная демократическая партия получают 10,9% и 4,1% — то есть последняя даже рискует не пройти в бундестаг. По числу голосов избирателей ее обошли «Левые» с 8,2%. На границе пятипроцентного барьера — «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) с 4,9%.
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