Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии к Пасхе
Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза) Фридрих Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии до Пасхи (отмечается 20 апреля).
«У меня есть желание, чтобы мы закончили формирование правительства не позднее Пасхи», — сказал он (цитата по n-tv.de).
Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. На них, по предварительным данным, лидирует ХДС/ХСС, набрав 28,9% голосов (данные избиркома после подсчета голосов в 212 из 299 округах). Канцлер Германии Олаф Шольц уже поздравил Мерца с победой.
Второе место занимает ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) (20,8%), третье Социал-демократическая партия (СДПГ), набравшая 16,4% и продемонстрировавшая свой худший результат. Далее идут «Зеленые» (около 11,3%) и «Левые» (около 8,8%). Свободные демократы (СвДП) и левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) рискуют не пройти в парламент по итогам выборов (у них меньше 5%).
Победившей партии предстоит сформировать правящую коалицию. Политические силы Германии ранее отказались сотрудничать с АдГ, поэтому ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время она может стать второй по величине силой в бундестаге.
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