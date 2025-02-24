 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии к Пасхе

Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза) Фридрих Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии до Пасхи (отмечается 20 апреля).

«У меня есть желание, чтобы мы закончили формирование правительства не позднее Пасхи», — сказал он (цитата по n-tv.de).

Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. На них, по предварительным данным, лидирует ХДС/ХСС, набрав 28,9% голосов (данные избиркома после подсчета голосов в 212 из 299 округах). Канцлер Германии Олаф Шольц уже поздравил Мерца с победой.

Второе место занимает ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) (20,8%), третье Социал-демократическая партия (СДПГ), набравшая 16,4% и продемонстрировавшая свой худший результат. Далее идут «Зеленые» (около 11,3%) и «Левые» (около 8,8%). Свободные демократы (СвДП) и левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) рискуют не пройти в парламент по итогам выборов (у них меньше 5%).

Победившей партии предстоит сформировать правящую коалицию. Политические силы Германии ранее отказались сотрудничать с АдГ, поэтому ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время она может стать второй по величине силой в бундестаге.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Фридрих Мерц Германия правительство
Материалы по теме
«Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборах
Политика
Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге
Политика
Трамп объяснил итоги выборов в Германии политикой без здравого смысла
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
NYT сообщила о неповиновении ФБР, Госдепа и Пентагона приказу МаскаПолитика, 03:15
Эксперты рассказали о коррекции карт из-за магнитного полюса в РоссииОбщество, 03:00
Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на КубуОбщество, 02:44
Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорамБизнес, 02:27
На Солнце впервые с начала декабря произошла вспышка высшего класса Х2.0Технологии и медиа, 02:11
Врачи оценили риск аутизма из-за COVID и дали совет будущим родителямОбщество, 02:00
Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии к ПасхеПолитика, 01:56
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
The Economist спрогнозировал выплату Украиной США $500 млрд «сотни лет»Политика, 01:33
Новая Зеландия ввела новые санкции против РоссииПолитика, 01:18
Кличко дважды за час сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 01:01
Трамп объяснил итоги выборов в Германии политикой без здравого смыслаПолитика, 00:45
Евросоюз проведет саммит по Украине и обороне 6 мартаПолитика, 00:25
Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложенийТехнологии и медиа, 00:00
Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд ЯграСпорт, 23 фев, 23:50