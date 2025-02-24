В Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестаг

В немецкий парламент прошли пять партий. Первое место у ХДС/ХСС, ее лидер Мерц должен стать канцлером. Второе — у правой АдГ, с которой остальные немецкие партии не могут сотрудничать. Партия Шольца стала третьей

Фридрих Мерц (Фото: Angelika Warmuth / Reuters)

Первое место на парламентских выборах в Германии занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца, следует из данных избиркома страны после подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.

У него 28,6%.

Второе место — у ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 20,8%.

Третье — у Социал-демократической партии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца — 16,4%.

Четвертое — у ранее составлявшей правительственную коалицию-«светофор» (по цветам объединений) с СДПГ партии «Зеленые» — 11,6%.

Пятое — у «Левых» — 8,8%.

Не прошли в бундестаг две крупные партии:

«Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — 4,9%

еще один член «светофорной коалиции» Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,3%.

Будущий канцлер Мерц заявил, что собирается сформировать правительство к Пасхе, то есть 20 апреля. Шольц поздравил его с победой и назвал результат своей партии «горьким» поражением.

Несмотря на первое место, «Союз» не получит самостоятельного большинства в бундестаге (для этого нужно иметь 316 голосов из 630). Второй по численности фракцией в немецком парламенте станет АдГ, однако у других партий страны есть табу на сотрудничество с ней. Мерц подтверждал, что ХДС\ХСС не будет формировать коалицию с ультраправыми. Наиболее вероятным членом коалиции считается СДПГ, но двум партиям все равно может не хватить мест в бундестаге, чтобы иметь большинство.

Кандидат АдГ в канцлеры Алиса Вайдель назвала победу своей партии «историческим успехом» и заявила о готовности обсуждать вопрос формирования коалиции.

Как показывают результаты голосования, за правых активно голосовали земли, ранее входившие в состав Германской Демократической республики (ГДР): в Тюрингии АдГ получила почти 39%, в Саксонии и Саксонии-Анхальт — более 37%, в Макленбурге — свыше 35%, в Бранденбурге — более 32%.