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Военная операция на Украине ,  
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A Haber сообщил о скорых визитах Матвиенко и Лаврова в Турцию

Сюжет
Военная операция на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни могут посетить Турцию. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники.

«Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля — председатель Совета Федерации Матвиенко», — сообщает телеканал.

Однако неизвестно, намерен ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаться лично с российской делегацией.

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17 февраля Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской. В ходе визита они встретились с Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине, где обсуждался ряд вопросов, в том числе обмен военнопленными с Россией и вопросы продовольственной безопасности. По словам турецкого президента, на встрече с Зеленским он «выразил решительную поддержку» Украине.

Визит Зеленского в эту страну состоялся в рамках ближневосточного турне. До этого украинский президент должен был приехать в столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд, где проходили переговоры представителей российской и американской делегаций. Президент Украины не участвовал в переговорах и не признал их итоги. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал за посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта и предлагал свою страну в качестве площадки для переговоров. Ранее он назвал Турцию «идеальной площадкой» для переговоров между Россией, Украиной и США. 

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Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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