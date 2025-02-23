Лавров прибыл с визитом в Турцию
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел с визитом в столицу Турции Анкару, передает корреспондент РБК.
Ранее CNN Türk сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан планирует 24 февраля обсудить со своим российским коллегой вопросы, связанные с российским присутствием в Сирии, и мирное урегулирование конфликта на Украине. Анкара неоднократно предлагала свое посредничество и площадку для мирных переговоров между Москвой и Киевом.
Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.
Новые сирийские власти не исключали сохранения военных баз России, если Дамаск получит от этого выгоду. Кремль сообщал, что Москва ведет диалог с новыми сирийскими властями по всем темам, в том числе о сохранении присутствия российских сил.
В январе российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым посетила Сирию, чтобы обсудить судьбу военных баз. Дипломат рассказал, что встреча прошла «конструктивно», но переговоры по этому вопросу продолжатся. 12 февраля состоялся первый разговор Путина и новым лидером Сирии, главой исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России как террористическая) Ахмедом аль-Шараа. А 17 февраля Bloomberg сообщил, что Россия близка к сделке с новым правительством Сирии, которая позволит ей сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме.
Россия и Турция наряду с Ираном выступали странами-гарантами «Астанинского формата» по сирийскому урегулированию, переговоры в котором велись с января 2017 года. Ранее Лавров заявлял, что несмотря на смену власти в Сирии потенциал «Астанинского формата не исчерпан, и он может «сыграть полезную роль в будущем».
Сирийские повстанцы (их объединение включало «Свободную сирийскую армию» и исламистскую ХТШ) начали свое наступление на севере страны 27 ноября и достигли столицы, расположенной на юге, менее чем за две недели. Развернувшиеся боевые действия стали самой значимой эскалацией конфликта в стране с 2020 года. 29 января временным президентом Сирии был назначен глава ХТШ аль-Шараа.
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