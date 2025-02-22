В Иране заявили, когда состоится визит Лаврова в Тегеран

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время прилетит в Тегеран с официальным визитом, заявил представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи, передает ISNA.

По его словам, визит министра состоится в рамках постоянных консультаций между странами по двусторонним отношениями, а также региональным и международным событиям. Кроме переговоров с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи, как отметил посол Ирана в России Казем Джалали, Лавров также встретится с другими официальными лицами.

«Визит Лаврова в Тегеран продлится один день <...> в ходе этого визита господин Лавров встретится с господином Аракчи для обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов», — сказал Джалали в разговоре с агентством.

В январе в Москву с официальным визитом прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле 17 января они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Соглашение предполагает укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Так, для укрепления нацбезопасности и противодействия угрозам «службы разведки и безопасности сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества».