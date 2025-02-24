ЕС запретил экспорт в Россию веществ для создания слезоточивого газа

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретил экспорт в Россию прекурсоров для производства хлорпикрина и «других средств борьбы с беспорядками». Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ЕС заявили, что вещества используются Россией «в качестве химического оружия», что нарушает Конвенцию о его запрете (КЗХО).

Хлорпикрин имеет резкий запах и в высоких концентрациях является ядовитым. Вещество раздражает кожу и слизистую, вызывает слезотечение, смыкание век, может иметь удушающее действие. Организация по запрещению химического оружия ведет три списка опасных химикатов, хлорпикрин входит в последний из них. Россия ратифицировала КЗХО в 1997 году.

В мае 2024 года американский Госдеп заявил, что Россия использовала хлорпикрин против украинских военных. В Кремле назвали обвинения голословными, а в конце того же месяца в ВС России сообщили об использовании этого же вещества украинской стороной.