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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны обвинили Украину в применении нелетального химоружия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украина применяет нелетальное химическое оружие, в том числе хлорпикрин, против российских военных в зоне боевых действий.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном», — сказал он. По его словам, случаи применения запрещенных химических веществ зафиксировали в Донецке, Горловке, Артемовcке и других населенных пунктах.

Конвенцию о запрещении химического оружия (ОЗХО) приняли в январе 1993 года. В апреле 1997 года документ вступил в силу. Россия подписала и ратифицировала конвенцию.

Хлорпикрин входит в список 3, хлорацетофенон — в список 1. ОЗХО ведет три списка опасных химикатов. В первый входят вещества, которые разрабатывались либо применялись как химоружие. Всем странам-членам запрещено иметь более 1 т таких веществ, а их производство (в количестве не более 100 г в год) должно быть согласовано с ОЗХО. В третьем перечне — химикаты, которые представляют риск, но могут производиться в коммерческих целях.

Минобороны России неоднократно обвиняло Киев в подготовке провокаций с применением химоружия, в том числе на территории Украины. Так, в апреле 2023 года ведомство заявило, что ВСУ собирались сымитировать применение российскими военными артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами в Сумской области, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Москву.

Украинские власти подчеркнули, что страна строго придерживается своих обязательств в рамках конвенции, никогда не владела химическим оружием, не собиралась его разрабатывать или применять.

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Теги
ВСУ Украина Минобороны химическое оружие
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