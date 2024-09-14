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Военная операция на Украине ,  
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Небензя потребовал объяснений от США о передаче Украине химиката BZ

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Военная операция на Украине

Москва ожидает от Вашингтона объяснений относительно американского боевого отравляющего вещества BZ, которое оказалось у украинских военных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Трансляцию заседания пресс-служба ООН вела в YouTube.

По словам Небензи, США — единственная страна в мире, на территории которой производят химикат BZ.

«Мы все еще ждем от США <...> разъяснений, <...> каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области России», — сказал дипломат.

По его словам, Москва фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Российская сторона также проводит расследование подобных случаев по правила Организации по запрещению химического оружия, добавил Небензя.

BZ (хинуклидил-3-бензилат) является психохимическим боевым отравляющим веществом. По классификации НАТО BZ может применяться для дезорганизации целой воинской части и вызывает временное помешательство человека.

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В феврале 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США сохранили образцы отравляющего вещества BZ. При этом Вашингтон утверждал о полном уничтожении химиката, подчеркнул он.

Летом 2024 года Кириллов рассказал о 400 случаях применения ВСУ токсичных химикатов нелетального действия. Большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории российского Министерства обороны. Также генерал заявил об использовании украинскими штурмовыми группами газовых гранат с веществом CS американского производства.

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Военная операция на Украине Василий Небензя Совбез ООН США
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