Против Трампа и Маска подали иск 14 американских штатов

Илон Маск (слева) и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Представители 14 американских штатов подали иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает ABC News.

В иске отмечается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.

«Нет большей угрозы демократии, чем накопление государственной власти в руках одного, никем не избираемого человека», — говорится в иске.

Заявление в суд подано генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом и официальными лицами из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев.

Штаты во главе с Нью-Мексико заявляют, что Маск получил «беспрецедентные» полномочия, позволяющие ему ликвидировать федеральные агентства и сокращать бюджеты без законодательного одобрения. Также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID), требующих ограничения полномочий DOGE.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Власти ряда ведомств уже ограничили доступ DOGE к конфиденциальной информации, а суд временно запретил агентству сокращать более 2 тыс. сотрудников USAID. Истцы требуют признать все решения Маска незаконными и приостановить его деятельность в DOGE до прохождения утверждения в сенате.

Администрация Трампа заявляет, что Маск действует в рамках закона, а DOGE занимается сокращением государственных расходов и борьбой с коррупцией.

Глава DOGE накануне сравнил бюджетные траты США с поведением «пьяного матроса». Маск заявил, что Соединенные Штаты могут обанкротиться, если правительство продолжит нецелевые бюджетные расходы. Бизнесмен подчеркнул, что меры DOGE направлены на борьбу с мошенничеством и неэффективными расходами.

В начале февраля Маск заявил о закрытии USAID, назвав его преступной организацией. Так он прокомментировал отставку двух сотрудников, отказавших в доступе к системам DOGE.

Позднее Маск повторил обвинения, поддержав заявление главы Фонда свободы в интернете (FFO) о связях USAID с ЦРУ. Также он обвинил агентство в финансировании исследований биологического оружия. Доказательств в подтверждение своих обвинений бизнесмен не привел.

Президент США заявил о возможной ликвидации USAID и 20 января заморозил его программы на 90 дней. Конгресс обеспокоен возможным роспуском агентства, сайт которого перестал работать 1 февраля.