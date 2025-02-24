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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о намерении США закончить конфликт в 2025 году

Сюжет
Военная операция на Украине

Цель Соединенных Штатов — сделать все, чтобы боевые действия на Украине завершились в 2025 году, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«[Президент США Дональд] Трамп стремится завершить горячую фазу войны в 2025 году. Это их цель», — сказал он (цитата по УНИАН).

Трамп сравнил переговоры с Путиным и с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

В начале февраля Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности. Тогда он также выразил уверенность в желании Трампа быстро урегулировать конфликт.

На прошлой неделе, 18 февраля, состоялись переговоры между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. Киев на них приглашен не был и заранее отказался признавать итоги встречи.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что представители России и США на переговорах изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп твердо уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт «на этой неделе». По ее словам, президент вместе с командой сосредоточены на переговорах с обеими сторонами для прекращения боевых действий, а советник по нацбезопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно в эти выходные, «чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту».

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Владимир Зеленский США Украина Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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