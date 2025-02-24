Зеленский заявил о намерении США закончить конфликт в 2025 году
Цель Соединенных Штатов — сделать все, чтобы боевые действия на Украине завершились в 2025 году, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
«[Президент США Дональд] Трамп стремится завершить горячую фазу войны в 2025 году. Это их цель», — сказал он (цитата по УНИАН).
В начале февраля Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности. Тогда он также выразил уверенность в желании Трампа быстро урегулировать конфликт.
На прошлой неделе, 18 февраля, состоялись переговоры между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. Киев на них приглашен не был и заранее отказался признавать итоги встречи.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что представители России и США на переговорах изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп твердо уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт «на этой неделе». По ее словам, президент вместе с командой сосредоточены на переговорах с обеими сторонами для прекращения боевых действий, а советник по нацбезопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно в эти выходные, «чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту».
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