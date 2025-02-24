Советник Трампа Уолтц заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

Советник Трампа заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

Соединенные Штаты по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы реформулируем то, как мы ведем дела с Россией. Первым шагом стали разговоры президента [США Дональда] Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде», — сказал он.

Уолтц добавил, что Соединенные Штаты также по-новому формулируют то, как страна выстраивает партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов, чтобы «народ США получил отдачу от громадных инвестиций в страну».

На прошлой неделе, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций. По ее итогам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на переговорах был сделан важный шаг в сторону реставрации отношений. Однако он также отметил, что для нормализации отношений двух стран нужно преодолеть длинный путь. В Госдепе США также заявили, что для прочного мира одной встречи недостаточно.

США в течение нескольких недель также ведут переговоры с Киевом о получении доступа к украинским полезным ископаемым. В обмен Вашингтон обещал Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп оценивает обязательства Украины перед Соединенными Штатами в $400–500 млрд.

Первоначально Киев отверг предложенные Вашингтоном условия, теперь стороны обсуждают новую версию документа. Президент США пригрозил Киеву проблемами, если тот снова не согласится. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву Трампом.