Песков назвал главную тему диалога с США
На переговорах в Саудовской Аравии был сделан важный шаг по главной теме во взаимодействии с США — реставрация отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас собственно о чем шла речь — это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии», — сказал он (цитата по ТАСС).
Для проведения «реанимационных мероприятий» дипломаты начнут работать «в свете той договоренности, которую вчера [министр Сергей] Лавров достиг с [госсекретарем Марко] Рубио», продолжил Песков. «Сделан очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США», — добавил он.
Песков не исключил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся до конца февраля. С его слов, Москва назначит своего представителя по Украине в зависимости от выбора этой же кандидатуры Вашингтоном.
Переговоры США и России прошли 18 февраля в Саудовской Аравии без участия Украины.
«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии. Это было очень серьезно», — оценил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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