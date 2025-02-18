Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для переговоров по Украине
Турция готова содействовать урегулированию на Украине и является идеальной площадкой для этого. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает пресс-служба президента Турции.
«Учитывая активную дипломатию, которую мы вели в течение последних 13 лет, общаясь со всеми сторонами, наша страна станет идеальным местом для возможных переговоров, которые могут состояться в будущем между Россией, Украиной и США», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Эрдоган провел переговоры с Зеленским 18 февраля, в тот же день стартовали переговоры представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Делегации от Евросоюза и Украины там не присутствовали.
По словам турецкого лидера, на встрече с Зеленским он «выразил решительную поддержку» Украине. «В то же время я подчеркнул, что мы будем оказывать всяческую поддержку переговорному процессу, который завершится прочным миром», — добавил Эрдоган.
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