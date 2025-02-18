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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для переговоров по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Турция готова содействовать урегулированию на Украине и является идеальной площадкой для этого. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает пресс-служба президента Турции.

«Учитывая активную дипломатию, которую мы вели в течение последних 13 лет, общаясь со всеми сторонами, наша страна станет идеальным местом для возможных переговоров, которые могут состояться в будущем между Россией, Украиной и США», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган провел переговоры с Зеленским 18 февраля, в тот же день стартовали переговоры представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Делегации от Евросоюза и Украины там не присутствовали.

По словам турецкого лидера, на встрече с Зеленским он «выразил решительную поддержку» Украине. «В то же время я подчеркнул, что мы будем оказывать всяческую поддержку переговорному процессу, который завершится прочным миром», — добавил Эрдоган.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина переговоры
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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