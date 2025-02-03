Кремль сообщил о продолжении диалога с Сирией о российских базах

Москва и Дамаск договорились продолжать контакты, сказал Песков. На прошлой неделе новые власти Сирии после визита российской делегации призвали «учитывать прошлые ошибки» и запросили выдачу Асада

Виды Дамаска (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Москва продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе о судьбе российских военных баз в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, наша делегация недавно провела переговоры, условлено продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения», — сказал он в ответ на вопрос, удалось ли достичь договоренности об использовании базы в Тартусе.

Российская делегация в конце января впервые прибыла в Дамаск после падения режима Башара Асада. Замглавы МИДа Михаил Богданов говорил, что «встреча в целом прошла конструктивно», но будущее баз нужно обсуждать дополнительно. Он допустил, что получится найти «какие-то взаимоприемлемые варианты».

Новые сирийские власти после этого визита подчеркнули «роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление», и заявили, что восстановление отношений с Москвой должно проводиться с учетом «прошлых ошибок, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

По данным Reuters, кроме того, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа запросил у России выдачу Асада, где тот получил убежище. Кремль это не комментировал.

Bloomberg писал, что в переговорах есть сложности: Турция, которая помогала сирийским повстанцам перед приходом к власти, противодействует усилиям Москвы сохранить военное присутствие в стране. Со слов источников, Анкара сомневается в перспективах сохранения баз с учетом военной помощи, которую Россия оказывала силам Асада. Турецкий МИД в конце прошлого года выступил против присутствия иностранных баз в Сирии, но оговорился, что вопрос будет решать Дамаск.