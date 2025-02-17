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Падение режима Асада ,  
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Bloomberg узнал детали сделки о военных базах России в Сирии

Bloomberg: Россия частично сохранит присутствие на военных базах Сирии
Сюжет
Падение режима Асада
Россия и Сирия близки к сделке о военных базах в Тартусе и Хмеймиме, это позволит частично сохранить присутствие Москвы, пишет Bloomberg. В Дамаске называли условием выгоду такого сценария для республики
Виды Дамаска
Виды Дамаска (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Россия близка к сделке с новым правительством Сирии, которая позволит ей сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, Москва надеется сохранить полное присутствие на этих базах, арендованных в 2017 году на 49 лет, взамен на помощь в борьбе с «Исламским государством» (признано террористической организацией и запрещено в России). Сирийская сторона, в свою очередь, рассчитывает, что сохранение присутствия России позволит сбалансировать растущее влияние Турции в стране.

РБК направил запрос в МИД России и в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

В конце прошлого года боевики вооруженной оппозиции объявили о захвате Дамаска и свержении режима Башара Асада. Президент Сирии сложил полномочия и получил убежище в России. Временно исполняющим обязанности главы республики стал лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Ахмед аль-Шараа. Повстанцы назначили награду в $10 млн за сведения, которые позволят задержать Асада.

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Новые сирийские власти не исключали сохранения военных баз России, если Дамаск получит от этого выгоду. Кремль сообщал, что Москва ведет диалог с новыми сирийскими властями по всем темам, в том числе о сохранении присутствия российских сил. Bloomberg писал, что в этих переговорах возникают проблемы из-за противодействия Турции. Президент России Владимир Путин предлагал Дамаску использовать военные базы для доставки гуманитарной помощи.

12 февраля состоялся первый разговор Путина и аль-Шараа. Президент России выразил поддержку «единству, суверенитету и территориальной целостности» Сирии, а также заявил о готовности содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике, в том числе оказывать гуманитарную помощь населению.

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Россия Сирия Башар Асад военные базы Тартус Хмеймим
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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