Суд удовлетворил иск ПСБ к бывшей европейской «дочке» ВТБ

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Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал с немецкого Ost-West Handelsbank, бывшей европейской «дочки» ВТБ, более 1,1 млрд руб. Это следует из материалов дела, доступных в картотеке суда.

«Отказать ответчику в удовлетворении ходатайства об оставлении иска без рассмотрения», — говорится в решении суда.

Речь идет о взыскании суммы убытков, причиненных блокированием операций по перечислению денежных средств, в размере €12 млн, около 12 тыс. швейцарских франков и £43 тыс. в рублевом эквиваленте (около 1,1 млрд руб. на 21 февраля).

ВТБ попал под подразумевающие блокировку активов санкции США и ЕС в 2022 году, в результате чего потерял контроль над европейской «дочкой». Глава ВТБ Андрей Костин оценил объем замороженных активов в 600 млрд руб.

В ноябре 2023 года Reuters сообщил, что VTB Bank Europe изменит свое название на Ost-West Handelsbank, после того как материнская компания запретила ему продолжить работу под брендом ВТБ.

ПСБ подал иск в сентябре 2024 года, следует из картотеки суда. В декабре Ost-West Handelsbank ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. Ответчик объяснил требование тем, что иск нужно подавать по месту нахождения банка, то есть во Франкфурте-на-Майне в Германии.