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Пандемия коронавируса ,  
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Рубио поддержал версию утечки вируса COVID-19 из лаборатории в Ухани

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Пандемия коронавируса
Отделение интенсивной терапии в больнице в Ухане, Китай, во время пандемии COVID-19, 2020 год &nbsp;
Отделение интенсивной терапии в больнице в Ухане, Китай, во время пандемии COVID-19, 2020 год   (Фото: Shen Bohan / XinHua / Global Look Press)

Вирус COVID-19 мог распространиться по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань, считает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал в интервью с журналисткой Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего, в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — сказал Рубио.

Эксперты оценили заявление ЦРУ о лабораторном происхождении COVID
Общество
Фото:Jane Barlow / Getty Images

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в конце января 2025 года изменило свою позицию по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2, заявив, что версия лабораторной утечки теперь выглядит более вероятной. Ранее ведомство заявляло, что не имеет достаточных данных для выводов о причинах возникновения вируса.

Эти выводы совпадают с оценкой ФБР и Министерства энергетики США, которые ранее заявили о возможной лабораторной утечке вируса. В то же время другие американские разведывательные структуры, включая Национальный совет по разведке, склоняются к версии о заражении первого пациента через контакт с животным.

Китай, в свою очередь, отвергает гипотезу о лабораторном происхождении вируса и настаивает на прекращении политизации данного вопроса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, продолжает придерживаться версии о естественном происхождении COVID-19, несмотря на проблемы с доступом к необходимым данным из Китая.

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Марко Рубио COVID-19 Ухань утечка коронавирус
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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