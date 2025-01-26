ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID

Версия лабораторной утечки выглядит более вероятной, заявили в ЦРУ, в то же время не исключив возможности естественного происхождения вируса

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Центральное разведывательное управление США, которое на протяжении нескольких лет заявляло, что не имеет достаточных данных для того, чтобы сделать выводы о причинах возникновения коронавируса SARS-CoV-2, теперь склоняется к версии о его лабораторном происхождении, сообщает Bloomberg.

Соответствующую оценку ЦРУ представило в субботу, вскоре после того как на пост главы ведомства утвердили Джона Рэтклиффа. Он давно поддерживает теорию утечки вируса из лаборатории в Ухане, при этом Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники пишут, что изменение точки зрения ЦРУ не связано с приходом нового руководителя: по словам собеседников, новая оценка разрабатывалась уже некоторое время. Рэтклифф решил обнародовать выводы, уточняет агентство.

«ЦРУ с низкой степенью уверенности оценивает, что научно-исследовательское происхождение пандемии COVID-19 более вероятно, чем естественное происхождение, исходя из имеющихся данных», — заявили в управлении, добавив в то же время, что другой сценарий по-прежнему считается правдоподобным.

Новая оценка основана на более тщательном изучении уже имеющихся данных. Она совпадает с точкой зрения ФБР и Министерства энергетики США, которые утверждают, что пандемия, унесшая жизни более 7 млн человек по всему миру, вероятно, возникла в китайской лаборатории. Другие агентства США, в том числе Национальный совет по разведке и Агентство военной разведки, предположили, что первый пациент мог заразиться от контакта с животным.

Китай отвергал возможность лабораторного происхождения коронавируса и требовал, чтобы вопрос перестали политизировать, а страну — дискредитировать. Всемирная организация здравоохранения жаловалась, что Пекин не предоставляет данные для расследования, при этом в ВОЗ склоняются к тому, что вирус возник естественным путем.