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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили заявление ЦРУ о лабораторном происхождении COVID

Советник ВОЗ Чумаков: версию ЦРУ о происхождении COVID можно косвенно доказать
Сюжет
Пандемия коронавируса

Существует много косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавируса, заявил в разговоре с РБК адъюнкт-профессор университета Джорджа Вашингтона и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Константин Чумаков.

Так он прокомментировал заявление Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что «научно-исследовательское происхождение пандемии COVID-19 более вероятно, чем естественное происхождение, исходя из имеющихся данных». В агентстве подчеркивали, что оценка была сделана «с низкой степенью уверенности».

Чумаков отметил, что ему неизвестны прямые доказательства лабораторного происхождения COVID-19, однако версия о естественном возникновении кажется ему «слишком натянутой». Например, заметил советник ВОЗ, «необъяснимо, почему китайцы заметали следы, уничтожив базу данных».

По словам эксперта, в научном сообществе многие выступали против версии о возникновении вируса в китайской лаборатории, «опасаясь, что это приведет к серьезным ограничениям» в их работе. Кроме того, администрация бывшего президента США Джо Байдена также не хотела доказательств этой теории, так как «американский фонд давал гранты китайцам на проведение исследований с такими вирусами», подчеркнул Чумаков.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. Там находится Институт вирусологии, который занимался исследованием коронавируса SARS-CoV еще до начала пандемии. С институтом сотрудничала американская некоммерческая организация EcoHealth Alliance. В 2014 году она получила от финансируемых правительством США Национальных институтов здоровья средства на иccледование коронавируса у летучих мышей. Часть из них была передана институту в Ухане.

Чумаков считает, что при Байдене расследование ЦРУ было ограничено «политическим заказом», а теперь, когда к власти в США пришел Дональд Трамп, политическое влияние ослабло.

ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID
Политика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК подчеркнул, что вопрос о происхождении коронавируса «давно превратился из научного в политический». По его словам, ЦРУ «уже не в первый раз публикует подобные доклады, ничего не добавляющие к разгадке проблемы».

Аграновский отметил, что «косвенные соображения» есть в пользу обеих версии — и о естественном происхождении COVID в результате мутаций и рекомбинаций вируса-предшественника, и об искусственном, вследствие утечки из лаборатории. По мнению профессора, спецслужбы «не в состоянии добавить» что-либо по этому вопросу.

В ЦРУ отмечали, что новая оценка происхождения вируса основана на более тщательном изучении уже имеющихся данных. В Китае заявление агентства назвали политической манипуляцией, не имеющей серьезных доказательств, и призвали «сторониться теорий заговора». Решать вопрос о возникновении вируса должны не политики, а исследователи и эксперты «путем проведения тщательных и методичных научных исследований», заявили в китайском посольстве.

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