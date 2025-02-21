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Военная операция на Украине ,  
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Маск спрогнозировал возможный исход выборов на Украине

Маск счел, что Зеленский проиграет выборы в случае их проведения
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от проведения выборов, потому что проиграет. Такое мнение в соцсети X выразил руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) предприниматель Илон Маск.

«Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины», — считает бизнесмен.

В своем посте Маск также подчеркнул, что вопрос о мире должен решаться независимо от политической ситуации на Украине.

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Политика
Илон Маск

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос (с 4 по 9 феврали среди 1 тыс. человек), участники которого оценили уровень доверия Зеленскому в 57%. В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского лидера составляет 4%.

Маск 20 февраля предложил Зеленскому провести выборы. В случае же отказа, как заявил он на своей странице в соцсети X, президента Украины можно будет считать диктатором, не представляющим волю народа.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но не состоялись из-за военного положения, которое ограничивает возможность проведения голосования. Власти России считают Зеленского нелегитимным президентом по истечении пятилетнего срока его полномочий 20 мая 2024 года.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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