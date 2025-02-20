Маск обвинил Зеленского в убийстве американского блогера Лиры

В смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лира, который умер в СИЗО украинского Харькова, виноват президент Украины Владимир Зеленский, написал предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Зеленский убил американского журналиста», — ответил он на пост другого пользователя соцсети.

В нем говорится о последней публикации Лиры, в котором он написал, что планирует выбраться из Украины и попросить политического убежища в Венгрии.

«Либо я пересеку границу и окажусь в безопасности, либо я исчезну», — говорится в его последнем посте в X.

Лира оказался под стражей в Харькове в мае 2023 года по обвинению в поддержке России, а также критике Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена. Его перевели под домашний арест после внесения залога, однако в июле того же года снова задержали при попытке сбежать в Венгрию.

Вновь оказавшись в СИЗО, блогер, по его словам, столкнулся с пытками, избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков и вымогательствами со стороны службы безопасности Украины.

В начале декабря 2023 года Маск потребовал от Зеленского объяснений, почему американский гражданин находится под стражей на Украине после очередного пакета помощи Киеву на более чем $100 млрд.

Через месяц, в январе 2024 года, в записке, переданной журналистам, Лир пожаловался на двустороннюю пневмонию (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. По его словам, руководство тюрьмы заболевание игнорировали.

Позднее, 12 января 2024 года, отец блогера Гонсало Лира-старший сообщил о смерти журналиста, ему было 55 лет. Журналист Алекс Рубинштейн написал, что, по словам отца, его сын умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали не сразу.

После этого Маск назвал беспределом смерть американского блогера.