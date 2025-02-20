АвтоВАЗ заявил об отсутствии контактов с Renault

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У АвтоВАЗа нет контактов с Renault, сообщили в пресс-службе российской компании

«В настоящее время у АвтоВАЗа нет никаких контактов с бывшим партнером», — сказали в пресс-службе российского автопроизводителя (цитата по ТАСС).

Ранее исполнительный директор французского автомобилестроительного концерна Renault Лука де Мео в интервью газете Financial Times заявил, что не исключает возвращения компании на российский рынок. «У нас есть вариант: давайте посмотрим, как все пойдет», — уточнил он.

Компания Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. Cпустя два месяца она подписала соглашение о передаче своих российских активов в госсобственность, долю в АвтоВАЗе передали с опционом на шесть лет, в течение которых французская компания может выкупить акции обратно.

Перспективы возвращения Renault в Россию пока «крайне маловероятны», заявил в феврале финансовый директор Тьерри Пьетон. «Я думаю, что если мы вернемся в Россию через некоторое время, то вряд ли это произойдет тем способом, который предусмотрен в пункте о возвращении», — пояснил он и добавил, что «пока рано принимать решения».

Большинство ушедших из России американских, европейских, японских и южнокорейских автомобильных брендов не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся в страну, уверен бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.