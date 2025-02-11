Экс-глава АвтоВАЗа выразил уверенность в возвращении зарубежных брендов

Бу Андерссон уверен, что иностранные автопроизводители вернутся в Россию, поскольку это слишком крупный рынок и они могут потерять позиции и на мировом при долгом отсутствии. Однако, добавил он, как и когда это произойдет, неясно

Бу Андерссон (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Большинство ушедших из России американских, европейских, японских и южнокорейских автомобильных брендов не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся в страну, уверен бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.

«Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени. <...> Но то, каким именно образом они вернутся на российский автомобильный рынок и в каком виде это будет происходить, предсказать сложно», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

Андерссон пояснил, что при долгом отсутствии в стране некоторые бренды могут уступить свои позиции более быстрым конкурентам, причем речь идет не только о российском рынке, но и о мировом.

Бу Андерссон возглавлял АвтоВАЗ в 2014–2016 годах. На его отставке настоял «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций. Глава госкорпорации Сергей Чемезов критиковал Андерссона за массовые сокращения сотрудников, а также увеличение доли иностранных комплектующих при сборке автомобилей. С 2021 года Андерссон был гендиректором узбекского автопроизводителя UzAuto Motors, принадлежащего американской General Motors. В конце декабря 2024 года ушел с должности после завершения контракта и с 7 января работает советником в японской компании — производителе компонентов для тормозных и топливных систем автомобилей — Sanoh Industrial.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил экспортировать в Россию автомобили дороже €50 тыс. Речь идет, например, о таких брендах, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие. Кроме того, ушли с рынка французская Renault (на ее бывшем заводе теперь производят «Москвич»), южнокорейские Hyundai и Kia, японская Nissan (ее завод был передан АвтоВАЗу за $1). На этом фоне значительно вырос спрос на китайские машины.

Первый вице-премьер и бывший министр промышленности России Денис Мантуров в сентябре 2024 года говорил, что ушедшие из страны иностранные автоконцерны вряд ли смогут вернуться на российский рынок, несмотря на заключенные опционы, поскольку пришедшие на смену компании предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях.

При этом он подчеркнул, что искусственно закрывать рынок от импорта власти не будут, но будут создавать условия, чтобы инвестиции в локализацию производства в России были более выгодными по сравнению с прямым ввозом техники.