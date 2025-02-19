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Военная операция на Украине ,  
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Глава НСПК прокомментировал возможность возвращения Visa и Mastercard

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Военная операция на Украине
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Война санкций
Фото: Anupam Nath / AP / ТАСС
Фото: Anupam Nath / AP / ТАСС

Visa и Mastercard вряд ли будут уведомлять Национальную систему платежных карт (НСПК) о возвращении в Россию, поскольку работу платежных систем регулирует ЦБ. Об этом в разговоре с РБК заявил глава НСПК Дмитрий Дубынин.

«По вопросу именно возврата, формата возврата у меня нет информации. Регулирует и надзирает за платежными системами все-таки не НСПК, а Банк России. Не думаю, что они [Visa и Mastercard] будут первыми уведомлять НСПК по поводу того, захотят они вернуться или нет», — сказал Дубынин.

НСПК не боится конкуренции, добавил он. По его словам, Россия хорошо развила свою платежную систему в плане количества пользователей, карт и наличия дополнительных сервисов. «Мы конкуренции не боимся в случае чего», — заключил Дубынин.

Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России
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Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Ранее о том, что Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время», сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако зарубежным платежным система будет сложно влиться в отечественный рынок, поскольку Национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность, отметил он.

НСПК — компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России, оператор платежной системы «Мир», а также операционный и платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).

Visa и Mastercard приостановили обработку всех своих операций в России в марте 2022 года. С этого момента транзакции по картам платежных систем за границей стали невозможны. В России карты продолжили функционировать, поскольку их обслуживает НСПК, что означает работу в пределах российской финансовой системы.

С 1 января 2025 года, как сообщил ЦБ, у части карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего теперь они могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах России. Однако операции по таким картам продолжатся.

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Теги
НСПК Visa Mastercard платежные системы Национальная платежная система санкции против России
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