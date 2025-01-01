У части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности

В конце 2024 года у некоторых карт Visa и Mastercard истекли сроки действия сертификатов безопасности, что может сказаться на их приеме в банкоматах и терминалах. Проблема затронет менее 1% от всей терминальной сети, говорят в ЦБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах. Однако операции по таким картам продолжатся, сообщил РБК представитель ЦБ. Банк России вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками заблаговременно организовали работу, чтобы операции по таким картам продолжали проходить, сказал он.

По словам представителя НСПК, компания еще в конце октября направила банкам разъяснения о том, какие технические доработки или настройки необходимо провести на стороне банков-эквайеров для продолжения работы карт международных платежных систем с истекшим сроком действия или просроченным сертификатом безопасности.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку», — пояснил представитель НСПК.

По словам представителя ЦБ, карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Он пояснил, что эти случаи банки будут решать путем завершения настроек или оперативной замены устройств.

О каких сертификатах идет речь

Банковские карты оснащены так называемыми сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов. Они могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т.д. В конце 2024 года срок действия сертификатов заканчивается впервые после ухода из России Visa и Mastercard в марте 2022 года.

Ранее платежные системы продлевали эти сертификаты, и карты продолжали работать. Теперь же решение об обслуживании карт с истекшими сертификатами в своих POS-терминалах и банкоматах банки будут принимать самостоятельно, говорили источники РБК. Но, по их словам, даже если банки примут положительное решение, то такие карты в любом случае станут непригодны для отложенной оплаты, которая применяется, например, в транспорте.

С помощью указанных сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому он подключен, когда покупатель совершает оплату, но эту схему можно заменить и каких-то особых рисков или проблем возникнуть не должно, объясняли эксперты.

Кто может столкнуться с ограничениями

Сбербанк эта ситуация затронет и как банк, выпускающий карты, и как банк, который принимает их к оплате в магазинах, говорил осенью руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых. Однако он отмечал, что таких карт на рынке становится все меньше. «Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», — подчеркивал Малых. На запрос РБК Сбербанк не ответил.

эта ситуация затронет и как банк, выпускающий карты, и как банк, который принимает их к оплате в магазинах, говорил осенью руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых. Однако он отмечал, что таких карт на рынке становится все меньше. «Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», — подчеркивал Малых. На запрос РБК Сбербанк не ответил. По предварительным данным ВТБ , ситуация с истекшим сроком годности сертификата затронет не более 1% карт на рынке, сказал РБК представитель банка. «Срок действия этого сертификата — лишь один из критериев для терминала для приема или отклонения карты. ВТБ настроил процессы так, чтобы клиенты могли без перебоев проводить все операции по картам международных платежных систем», — пояснил он.

, ситуация с истекшим сроком годности сертификата затронет не более 1% карт на рынке, сказал РБК представитель банка. «Срок действия этого сертификата — лишь один из критериев для терминала для приема или отклонения карты. ВТБ настроил процессы так, чтобы клиенты могли без перебоев проводить все операции по картам международных платежных систем», — пояснил он. С 1 января 2025 года в работе могут быть ограничены карты Visa и Mastercard, выпущенные Т-банком . Об этом РБК рассказал представитель клиентской поддержки банка. По его словам, эти карты могут перестать поддерживать часть POS-терминалов и банкоматов, принадлежащих любым банкам, однако проблем с онлайн-платежами быть не должно.

. Об этом РБК рассказал представитель клиентской поддержки банка. По его словам, эти карты могут перестать поддерживать часть POS-терминалов и банкоматов, принадлежащих любым банкам, однако проблем с онлайн-платежами быть не должно. Держатели карт с истекшим сроком годности сертификата безопасности есть среди клиентов банка «Зенит» , поэтому существуют риски ограничения их работоспособности, рассказал начальник центра кредитных продуктов банка Вадим Зайцев. Он добавил, что банк уведомил о проблеме всех клиентов и предложил удобные форматы перевыпуска карт на основе платежной системы «Мир».

, поэтому существуют риски ограничения их работоспособности, рассказал начальник центра кредитных продуктов банка Вадим Зайцев. Он добавил, что банк уведомил о проблеме всех клиентов и предложил удобные форматы перевыпуска карт на основе платежной системы «Мир». В ОТП Банке сертификаты безопасности для эмитентов истекают 31 декабря 2029 года и будут поддерживаться и далее, сказал представитель кредитной организации. По его словам, доля карт Visa и Mastercard в общем портфеле банка составляет примерно 30%.

сертификаты безопасности для эмитентов истекают 31 декабря 2029 года и будут поддерживаться и далее, сказал представитель кредитной организации. По его словам, доля карт Visa и Mastercard в общем портфеле банка составляет примерно 30%. У Почта Банка также отсутствуют карты со сроком окончания действия сертификатов эмитента в конце 2024 года, сказал представитель банка. Он пояснил, что такие сертификаты используются для персонализации карт и влияют на срок их действия.

также отсутствуют карты со сроком окончания действия сертификатов эмитента в конце 2024 года, сказал представитель банка. Он пояснил, что такие сертификаты используются для персонализации карт и влияют на срок их действия. Большинство клиентов МТС-банка уже выпустили себе карты «Мир», говорил представитель банка: «Оставшиеся карты Visa и Mastercard будут продолжать работать после 31 декабря 2024 года. МТС-банк оперативно перевыпустит такие карты для отдельных клиентов в случае необходимости или по запросу».