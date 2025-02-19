Песков заявил, что диалог России с США будут пытаться подорвать
Те, кому не нравится восстановление диалога Москвы с Вашингтоном, будут пытаться его подорвать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.
«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И, очевидно, что эти «те» будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог», — сказал он.
В этом вопросе «нам всем нужно быть начеку», заявил Песков.
Зарубин также, ссылаясь на сообщение Службы внешней разведки о планах Украины устроить теракты против российских дипмиссий, спросил у Пескова, чего можно ждать от Киева. «От этого режима мы можем ждать все что угодно», — ответил пресс-секретарь российского президента.
После того как Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе, между американской и российской стороной возобновились контакты на высшем уровне.
Так, 12 февраля состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и договорились о сотрудничестве, включая визиты друг к другу.
Менее чем через неделю, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли первые после начала военной операции на Украине переговоры высокопоставленных представителей двух стран. Среди делегатов от России был министр иностранных дел Сергей Лавров, от США — госсекретарь Марко Рубио. Путин оценил встречу высоко и отметил, что «результат есть».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон могут договориться только о вещах, которые касаются их двусторонних отношений. «Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — сказал он.
Путин говорил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. «Я уже сто раз об этом сказал: хотят — пожалуйста, пусть ведут эти переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — заявил он 19 февраля.
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