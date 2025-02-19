Песков заявил, что Путин назначит переговорщика по Украине после США
Президент Владимир Путин назначит переговорщика от России по урегулированию конфликта на Украине после того, как это сделают Соединенные Штаты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«После того как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе», — сказал он (цитата по ТАСС).
Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, а для российско-американских переговоров будет назначен один спецпредставитель или несколько. «Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — отметил Ушаков.
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