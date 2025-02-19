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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Путин назначит переговорщика по Украине после США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент Владимир Путин назначит переговорщика от России по урегулированию конфликта на Украине после того, как это сделают Соединенные Штаты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«После того как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, а для российско-американских переговоров будет назначен один спецпредставитель или несколько. «Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — отметил Ушаков.

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