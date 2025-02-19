СВР сообщила о планах Киева совершить теракты для срыва переговоров

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Украина готовит серию терактов против дипмиссий России в странах Европы с целью сорвать переговоры по урегулированию военного конфликта. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«С наибольшей вероятностью Украина попыта­ется осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии», — говорится в публикации ведомства.

Сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, и контакты между службами антитеррористиче­ского направления практически свернуты, отмечает пресс-бюро.

Выбор украинских спецслужб также может пасть на Словакию и Венгрию, поскольку это дискредитирует участников Евросою­за, занимающих «особую позицию» по конфликту на Украине, добавили в ведомстве.

По поступающей в СВР информации, в европейских столицах фиксируют «крайнее нежелание» Киева договариваться с Москвой, если это потребует от Украины «чрезмерных уступок».

18 февраля делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде, на которых обсудили урегулирование конфликта на Украине и другие вопросы. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи, заявив, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия представителей страны.