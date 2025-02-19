Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Армия Украины испытывает дефицит ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает издание «Страна».

«У нас нечем сбивать ракеты. В 5 утра командующий мне сообщает — идет восемь целей, но ракет ПВО нет. Я надеюсь, что они будут финансировать ВСУ, если США этого не сделают», — сказал Зеленский.

Он добавил, что начал вести переговоры с лидерами европейских стран с целью увеличения поставок военной помощи Украине.

Patriot (MIM-104 Patriot) — американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для поражения различных воздушных целей и оснащенный управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». ЗРК разработан в конце 1970-х годов компанией Raytheon Technologies, сейчас производится Raytheon, Lockheed Martin и Boeing. С тех пор комплекс неоднократно модернизировали. Patriot состоит на вооружении сухопутных сил США и составляет основу сил ПРО и ПВО США и объединенной ПВО НАТО в Европе.

В конце января 2025 года власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств, однако военное снабжение Украины не прекращалось.

В начале февраля Зеленский в интервью Associated Press заявил, что Украина получила от США более $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО, и пообещал попросить Европу возместить Штатам «почти $200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные Киеву.

Власти России неоднократно осуждали помощь украинской армии со стороны США и других стран Запада.