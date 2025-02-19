Залужный не стал отвечать на вопрос об участии в выборах президента

Валерий Залужный (Фото: Imago / ABACA / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный ушел от ответа на вопрос о своем участии в будущих президентских выборах.

Он назвал этот вопрос «неуместным». «Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — передает слова Залужного украинское издание «Страна».

Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Следующие выборы президента должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако они не были назначены из-за введенного в стране военного положения, которое украинские власти продлевают каждые три месяца с февраля 2022 года.

В среду, 19 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. За неделю до этого телеканал CNN сообщил, что Залужный может стать «более удобной» фигурой для переговоров о завершении конфликта.

Издание «РБК Украина» в январе сообщило, что вопрос выдвижения на президентских выборах Зеленского будет зависеть от того, на каких условиях завершится конфликт, как это будет воспринято обществом и кто станет главным конкурентом. Источники также не исключили, что бывший главком может баллотироваться.

По данным на январь 2025 года, Зеленский отставал от Залужного в опросах. Президент оказался на третьем месте в рейтинге доверия украинцев от компании Socis. Его возглавил бывший главком, второе место занял начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.