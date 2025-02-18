Новак исключил влияние выхода Прибалтики из БРЭЛЛ на цену электричества
Потребители не почувствовали ценовых последствий отсоединения Прибалтики от российской энергосистемы, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
«Энергосистема работает в штатном режиме, население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии, ценовые последствия отсутствуют», — отметил Новак.
Он добавил, что решение Прибалтики о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) не повлияло на российскую энергосистему, а благодаря принятым заранее мерам была обеспечена надежность и резервные мощности.
Новак напомнил, что с 2014 по 2020 год в Калининградской области были построены четыре крупные электростанции общей мощностью 900 МВт и дополнительные линии электропередачи. По его словам, это позволило создать «двукратную резервную мощность», что не только обеспечило надежное энергоснабжение в текущий момент, но и сделало возможным дальнейшее развитие региона.
Энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме 8 февраля 2025 года — после того, как страны Балтии вышли из БРЭЛЛ. Соответствующее уведомление было передано России и Белоруссии летом 2024 года.
Минэнерго России сообщило, что за последние пять лет проводились регулярные комплексные испытания, которые доказали, что калининградские электростанции способны обеспечить энергоснабжение региона в любых условиях.
В связи с выходом стран Прибалтики из БРЭЛЛ власти Эстонии предупредили граждан о возможных неудобствах, посоветовав заранее запастись едой, водой, медикаментами и альтернативными источниками освещения.
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