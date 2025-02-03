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Война санкций ,  
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Эстонцам посоветовали запастись едой и настолками из-за выхода из БРЭЛЛ

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Война санкций
Виды Таллина&nbsp;
Виды Таллина  (Фото: Jamie McDonald / Getty Images)

Власти Эстонии порекомендовали гражданам запастись едой, литрами воды, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми в связи с выходом из энергосистемы БРЭЛЛ 8 февраля, сообщил ERR со ссылкой на сотрудницу бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло.

Эстония готовится к переходу к системам континентальной Европы, и власти заблаговременно призывают жителей проверить готовность к временным отключениям электричества.

Так, глава Тартуского водоканала Тоомас Капп заявил, что «проблема может возникнуть в любой момент: кабель может выйти из строя, подстанция может загореться». Однако, по его словам, система должна выдержать непредсказуемые ситуации.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

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Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что худшим сценарием выхода из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ станут отключения электричества на 72 часа. Михал отметил, что Эстония готова к любому сценарию, однако необходимо «тщательно все продумать и сохранять спокойствие». «Идеальный исход — это когда мы вообще не заметим никаких изменений», — заявил премьер-министр.

Летом 2024 года страны Прибалтики решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. В феврале они намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Как заявил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Россия давно была готова к такому решению Эстонии, Латвии и Литвы, поэтому оно не окажет влияния на энергетическую безопасность страны.

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Теги
Эстония энергосистема отключение электричества
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