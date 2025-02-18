Суд оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди детей

Фото: moscowcourts / Telegram

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. телеканал «ТВ Центр» за пропаганду движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних. Об этом сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 4 млн руб. или приостановления деятельности на срок до 90 суток.



Пресс-служба не уточнила, в какой именно передаче телеканал транслировал запрещенный контент.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в России в декабре 2022 года (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Теперь она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

В середине апреля 2023 года Роскомнадзор сообщил, что выявил у онлайн-кинотеатров первые нарушения новых норм, в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV, после чего были составлены административные протоколы. В Peers.TV впоследствии заявили, что сервис устранил нарушения и «спорные материалы» еще до обращения Роскомнадзора.