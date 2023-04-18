Сибирский видеосервис ответил Роскомнадзору на претензии об ЛГБТ-контенте

Видеосервис Peers.TV не согласен с административным протоколом Роскомнадзора за демонстрацию ЛГБТ-сцен несовершеннолетним. Сервис утверждает, что не получил от ведомства разъяснений по новым нормам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онлайн-кинотеатр Peers.TV, в отношении которого составлен административный протокол за демонстрацию ЛГБТ-контента детям, устранил нарушения и «спорные материалы» еще до обращения Роскомнадзора. Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос РБК.

О том, что Роскомнадзор составил административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены, в отношении аудиовизуальных сервисов Movix и Peers.TV, стало известно 15 апреля. Тогда в ведомстве утверждали, что аналогичные нарушения выявлены еще у десятка онлайн-кинотеатров, и в их отношении будут приняты аналогичные меры. Однако все опрошенные на тот момент РБК стриминговые платформы либо отказались от комментариев, либо заявили, что вовсе не получили от Роскомнадзора никаких претензий.

Представитель Peers.TV подтвердил РБК, что в отношении сервиса действительно составлен протокол об административном правонарушении, но сейчас материалы дела находятся в суде, и стриминг не привлечен к ответственности. «Ситуация неоднозначная, спорная и будет подвержена анализу и изучению судом», — утверждает представитель сервиса.

В Peers.TV заверяют, что видеосервис со своей стороны «сделал все», чтобы соблюсти закон. Компания также запрашивала у Роскомнадзора разъяснения «о критериях для аудита всех произведений сервиса» и о мерах, которые необходимо соблюдать для исполнения закона, однако ответа так и не получила.

«В Роскомнадзор были предоставлены пояснения, доказательства, а также были описаны все меры, принятые для соблюдения норм закона, но они не были приняты во внимание и не учитывались при составлении протокола об административной ответственности», — добавил представитель Peers.TV.

Представитель Peers.TV также обращает внимание на избирательность правоприменительной практики в отношении нового закона. По информации, полученной компанией от других интернет-ресурсов, «крупные игроки медиарынка получили лишь запросы в отношении демонстрации запрещенной информации несовершеннолетними»: «А единственному сервису на весь Сибирский федеральный округ грозит сразу высшая мера ответственности», — обращают внимание в Peers.TV.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Закон, запрещающий демонстрацию ЛГБТ-контента детям, был подписан президентом в декабре прошлого года. Он также запрещает любую пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений в кино, СМИ, рекламе и книгах. Как поясняли РБК в Роскомнадзоре, теперь онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».