Зеленский прибыл в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.

А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», — написал Зеленский.

Он говорил ранее, что не планирует вести переговоры по заключению мира во время этой поездки.

Президент США Дональд Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу «должностных лица высокого ранга» в Саудовской Аравии, он допустил участие в ней и Украины. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

В тот же день Зеленский заявил, что его предстоящие визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию будут посвящены обмену пленными, а встреч с представителями США или России не планируется. «Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — пояснил он.