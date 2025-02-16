Зеленский прибыл в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.
А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», — написал Зеленский.
Он говорил ранее, что не планирует вести переговоры по заключению мира во время этой поездки.
Президент США Дональд Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу «должностных лица высокого ранга» в Саудовской Аравии, он допустил участие в ней и Украины. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.
В тот же день Зеленский заявил, что его предстоящие визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию будут посвящены обмену пленными, а встреч с представителями США или России не планируется. «Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — пояснил он.
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