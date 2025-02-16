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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.
А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», — написал Зеленский.

Он говорил ранее, что не планирует вести переговоры по заключению мира во время этой поездки.

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Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс принимают участие в двусторонней встрече в Мюнхене, 14 февраля 2025&nbsp;г.

Президент США Дональд Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу «должностных лица высокого ранга» в Саудовской Аравии, он допустил участие в ней и Украины. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

В тот же день Зеленский заявил, что его предстоящие визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию будут посвящены обмену пленными, а встреч с представителями США или России не планируется. «Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — пояснил он.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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